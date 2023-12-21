نجم تشيلسي: تعرضت لكثير من الكراهية منذ إصابتي!

"سأكون أسعد عندما أعود لكرة القدم"

حرص ريس جيمس، لاعب تشيلسي، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الخميس، في بداية رحلته للتعافي من الإصابة.

وتعرض ريس جيمس لإصابة قوية، خلال مباراة البلوز أمام إيفرتون بالجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكشف ناديه عن أن الإصابة في أوتار الركبة، دون تحديد مدة غيابه.

ونشر جيمس رسالة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، قال فيها: "الجميع يعلم أنني تعرضت للإصابة، لكن الإجراء الذي قمت به هذه المرة استغرق وقتًا أطول قليلًا لمعرفة الحل الأفضل".

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وأضاف: "لقد أجريت عملية جراحية اليوم لمحاولة إصلاح مشكلة أوتار الركبة المتكررة، وقد بدأت التعافي جسديًا وذهنيًا".

للاعب البلوز تابع: "منذ هذه الإصابة، حصلت على قدر كبير من الدعم ولكن المزيد من الكراهية والسلبية بشكل ملحوظ. صدقني، لا أريد أن أتعرض للإصابة. أنا أسعد عندما ألعب كرة القدم".

وتابع جيمس: "شكرًا للأشخاص المتفهمين الذين يدعمونني في أي وقت سواء كنت في القمة أو القاع، سأقطع شوطًا طويلًا الآن وأنتظر دعمكم".