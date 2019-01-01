نجم بيراميدز للاعبي الظفرة: المباراة صعبة، لكني أثق بكم

المهاجم الفذ يُساند فريقه الفائز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب عمر خربين مهاجم بيراميدز المصري عن أمله في انتصار فريقه السابق "الظفرة" على شباب الأهلي غدًا الإثنين والفوز بكأس رئيس الدولة الإماراتي.

ويلتقي الفريقان غدًا على استاد هزاع بن زايد في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وتميل الحظوظ بشكل واضح لصالح شباب الأهلي كونه الأقوى والأكثر خبرة والأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 8 مرات فيما هو النهائي الأول للظفرة.

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خربين الذي سبق له أن ارتدى قميص "فارس الغربية" قبل انتقاله للعب في السعودية أكد دعمه لفريقه السابق بقوله عبر حسابه الرسمي على أنستاجرام حسبما أشار موقع كووورة "أمنياتي الصادقة لإخوتي نادي الظفرة بتحقيق الفوز في مواجهة شباب الأهلي دبي بنهائي كأس رئيس الدولة. نعم مواجهة صعبة ولكن ثقتي كبيرة بكم على تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير وفالكم الفوز يا أبطال".

يُذكر أن خربين لعب مع الظفرة موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل للهلال السعودي بالإعارة ثم البيع النهائي، وقد أعير خلال يناير الماضي إلى بيراميدز المصري.