نجم بنفيكا يخضع للكشف الطبي في توتنهام استعدادًا للانضمام لمورينيو

جيدسون فيرنانديس لاعب فريق بنفيكا يخضع للكشف الطبي في توتنهام استعدادًا للانضمام لكتيبة جوزيه مورينيو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام هوتسبير قد حسم صفقة ضم اللاعب الشاب جيدسون فيرنانديس من صفوف بنفيكا البرتغالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي في النادي اللندني خلال ساعات.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يفصله الكشف الطبي فقط ليكون أول صفقات جوزيه مورينيو في صفوف توتنهام منذ انضمامه للسبيرز قبل أسابيع.

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وكان جوزيه مورينيو قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أنه سيضم أحد لاعبي فريق بنفيكا لكنه لم يفصح عن اسمه مؤكدًا أنه لن يتحدث عن لاعب في فريق لا يعمل فيه.

وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة عام ونصف حتى نهاية الموسم المقبل، وسيملك الفريق القدرة على شرائه بشكل نهائي بنهاية الإعارة.

ويملك اللاعب بندًا في تعاقده مع بنفيكا يسمح له بالرحيل بشكل نهائي في أي وقت يريد مقابل 107 مليون يورو لكن توتنهام لن يضطر لدفع كل ذلك المبلغ.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عامًا كان قد شارك في 13 مباراة رفقة فريق بنفيكا هذا الموسم في كل البطولات ولم يسجل أي هدف وصنع هدفًا وحيدًا.