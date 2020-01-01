نجم بلباو: نشعر بالملل من فوز برشلونة وريال مدريد بكل شيء

أريتز أدوريز نجم أتلتيك بلباو سعيد بصعود فريقه لنصف نهائي الكأس على حساب برشلونة ويؤكد ملله من مشاهدة النادي الكتالوني وريال مدريد يفوزان بكل شيء.

أعرب النجم الإسباني أريتز أدوريز مهاجم فريق أتلتيك بلباو عن سعادته بصعود فريقه للدور نصف النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أدوريز وأشاد خلالها بالنظام الجديد بالبطولة وأكد أنه مل من مشاهدة برشلونة وريال مدريد يحققان الفوز بكل البطولات.

وقال أدوريز: "الشكل الجديد لبطولة الكأس لا يشوه سمعة إسبانيا، على العكس ذلك يمنحنا قيمة أكبر، لقد شعرنا بالإرهاق من مشاهدة برشلونة وريال مدريد يفوزان بكل شيء".

المزيد من الفرق

وأضاف: "من الجيد أن أشاهد بطولات بها المزيد من التنافس كما يحدث في إنجلترا حيث تكون المنافسة أكبر، ذلك الشكل يعجب الجماهير".

الكشف عن حقيقة رغبة برشلونة في استعادة إنييستا

وأكمل: "لقد كنت أحلم بتحقيق لقب الكأس منذ فترة بعيدة للغاية، في البداية كان الأمر لا يتجاوز ذلك لكن الآن ربما يكون اللقب قريب لنا بالرغم من صعوبته".

وأردف عن اهتمام برشلونة: "لا يمكنني الركض تجاههم، بكل تأكيد سيجدون اللاعب المناسب لهم في الأيام المقبلة".

وأنهى تصريحاته مشيدًا بتقنية فيديو وتطرق للحديث عن إمكانية التتويج بالكأس وقال: "أحب مساعدة التكنولوجيا للحكام بالرغم من الحاجة لتحسينها، وأتخيل اعتزالي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، ذلك هو حلم الجميع".

جدير بالذكر أن أتلتيك بلباو كان قد صعد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا عقب التغلب على برشلونة بهدف نظيف في مواجهة ربع النهائي على ملعب سان ماميس.