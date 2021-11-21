نجم برشلونة يعترف: محمد صلاح أصعب من واجهت!

أكد إريك جارسيا لاعب فريق برشلونة الحالي ومانشستر سيتي السابق أن مواجهته للمصري محمد صلاح هي المواجهة الأصعب في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن محمد صلاح منحه أوقاتًا صعبة عندما لعب ضده بقميص مانشستر سيتي.

وعند سؤاله عن النجم الذي عانى ضده أكثر من أي لاعب آخر كانت إجابة نجم برشلونة الحالي بسيطة للغاية كالتالي: "محمد صلاح".

وقال جارسيا: "أتذكر المباراة ضد ليفربول قبل عامين، كانت الأمور صعبة للغاية في مواجهة محمد صلاح".

ولا يعد جارسيا هو أول من أكد أن محمد صلاح هو الخصم الأصعب الذي واجهه في مسيرته الكروية، حيث سبقه نجم ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا كالفين فيليبس.

وهناك أيضًا فيكايو توموري لاعب ميلان الذي أكد أن الثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو سويًا تسببا في الكثير من المتاعب له.

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جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا في 12 مباراة.







