نجم برشلونة يرفض العروض الضخمة ويتمسك بالبقاء

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني رغم الشائعات المحيطة برحيله.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل الدولي الهولندي الفترة الأخيرة، بظهور إمكانية مغادرته لبرشلونة، في محاولة من النادي لحل الأزمة المالية وللمساهمة في توفير السيولة لضم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي تطمح في اقتناص نجم برشلونة، وعلى رأسها ليفربول وبايرن ميونخ وتشيلسي.

وانتشرت بعض الأنباء حول تقدم تشيلسي بعرض قيمته 33 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ24 سنة في يناير لكنه قوبل بالرفض.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ليفربول مستعد لضم اللاعب بأي ثمن، بوجود اهتمام كذلك من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ورغم الكم الكبير من العروض، إلا أن الهولندي يرفض مغادرة برشلونة في الوقت الحالي ويريد الاستمرار معه لفترة أطول.

ويطمح اللاعب في استعادة مستواه في أقرب فرصة ممكنة، بعد ظهور منافسة قوية على مركزه هذا الموسم من الثنائي الشاب جافي ونيكو جونزاليس.

وأما من ناحية برشلونة، فالرغبة مستمرة في بقاء دي يونج بسبب ثقة تشافي المدير الفني للفريق بقدراته، مع إمكانية الاستماع للعروض المقدمة له في حالة الحاجة لتوفير سيولة مالية، حيث تقدر إدارة النادي سعره بـ50 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن دي يونج انتقل لبرشلونة في 2019 قادمًا من أياكس الهولندي بـ86 مليون يورو، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 14 في 120 مباراة بكل البطولات.

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