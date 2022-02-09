نجم برشلونة “يأس” من مماطلة النادي والرحيل بات وشيكًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن المفاوضات بين سيرجيو روبيرتو وبرشلونة لا تسير على ما يرام.

ويتعافى الظهير الدولي الإسباني من إصابة طويلة، فيما يتواصل وكيله مع النادي من أجل حسم عملية تجديد اللاعب.

وأشار تقرير أعدته صحيفة "موندو دويبرتيفو" أن اللاعب قد وافق بالفعل على تخفيض راتبه، ومنفتح للتفاوض وعملية التجديد، لكن يرى أن هناك بطء شديد من النادي.

ماذا يحدث مع روبيرتو؟

بحسب ما ذكره التقرير فيعتقد سيرجيو أن برشلونة يماطل كثيرًا في حسم عملية التجديد على غير المتوقع.

وهو ما أثار استياء روبيرتو الذي يرى أن المدرب تشافي يريد استمراره، لكن يبدو أن أمور النادي المادية لها رأي آخر.

حيث أن سيرجيو الذي وافق على تخفيض راتبه سابقًا، يتعجب من مماطلة برشلونة معه، فيبدو أن وضع برشلونة المادي لا يتناسب مع طلبات الظهير الإسباني.

وعلى الرغم من أن وكيل اللاعب جوسيب ماريا ومدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني، قد اجتمعا قبل بضعة أسابيع وتناولا الأمور التفاوضية، إلا أن الاتصالات عانت مرة أخرى من توقف غير متوقع.

ماذا سيفعل سيرجيو؟

يقتنع الدولي الإسباني أنه لن يجدد عقده مع برشلونة، وسيتوجب عليه الرحيل في يونيو المقبل.

حيث يشعر روبيرتو أن النادي أعطاه مبررات كثيرة لما يحدث لا تبدو مقنعة له، فيرى النادي أنه كان من الأفضل أن تتم عملية التفاوض قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية لتخفيض الأجور.

أما الآن فتغير الوضع، وهو نهج يفاجئ اللاعب، لأنه قد تم استدعائه بالفعل بعد انتهاء فترة الانتقالات.

وكان لدى سيرجي روبرتو عرض مبدئي لموسمين آخرين، وقد تم تخفيض راتبه بالفعل، وكان على استعداد لإجراء تخفيض جديد في ملفه، وذلك ما فعله روبيرتو وبقية القادة في برشلونة لصالح النادي.

جدير بالذكر أن التقارير كانت قد أشارت لوجود اهتمام من نادي بايرن ميونيخ الألماني بسيرجيو روبيرتو هذه الفترة.

اقرأ أيضًا..

الأكبر تاريخيًا .. برشلونة يستقبل عرض رعاية خيالي

خطة مبتكرة؟ باريس يستبدل مبابي بهالاند

عقارات وأراضي وأموال.. رئيس السنغال يكرم أبطال إفريقيا