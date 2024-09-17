خاص | نجم برشلونة السابق: مبابي لا يهدد خصوم ريال مدريد ولن يصنع الفارق!

صديق ميسي يتحدث عن الشكل الجديد لدوري الأبطال

يرى سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة السابق، أن تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لا يضمن له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد ريال مدريد بطل دوري الأبطال وصاحب الرقم القياسي (15 لقبًا)، مع النجم الفرنسي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال أجويرو، في تصريحات خاصة للنسخة الإنجليزية لـ"GOAL": "لا يمكن لأحد على الإطلاق استبعاد ريال مدريد من حسابات التتويج، لسنا في حاجة لقول ذلك. لكن في نفس الوقت انضمام مبابي لهم لا يجعلهم يمثلون تهديدًا أكبر للخصوم".

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وأضاف: "أعتقد أنه من المحتمل أن يفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني. ومع ذلك، فإن لاعبًا واحدًا لا يصنع الفارق، الفريق بأكمله يفعل ذلك".

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وتابع نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق: "هناك العديد من أولئك الذين يتنافسون على الفوز بالبطولة، وسيقاتلون بالأسنان والأظافر لتحقيقها".

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وتطرق أجويرو للحديث عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بعد إلغاء دور المجموعات والاستعاضة عنه بمرحلة الدوري، قائلًا: "علينا أن نرى كيف ستسير الأمور، التغييرات كبيرة، وسيكون من الصعب التعود عليها".

وختم: "أنا متأكد من أنه سيكون لدينا المزيد من المعلومات لإصدار حكم دقيق لكن في الوقت المناسب".