نجم برشلونة: بيلينجهام مزعج .. وأكره مطاردة الخصوم!

يبدو أن تأثير بيلينجهام كان قويًا.

أكد أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة أن منافسة ريال مدريد أصبحت مزعجة بالنسبة له منذ انضمام الإنجليزي جود بيلينجهام لصفوف الملكي في تصريحات لصالح "TV2" الدنماركية.

وقال كريستنسن: الأمر مزعج عندما تتابع النتائج وتجده قد سجل في النهاية، لا أعلم عدد المباريات التي حدث فيها هذا حتى الآن".

وأضاف: "لقد عصف بالدوري الإسباني، يجب أن نقول ذلك، ريال مدريد حصلوا لأنفسهم على لاعب جيد للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "من الجيد أننا نستطيع العودة في المباريات ونظهر عقلية جيدة، لكن الأمر المزعج أننا علينا أن نطارد تقدم الخصوم ولا نتحكم في النتائج".

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في مباراته الأخيرة بهدفين لمثلهما أمام غرناطة وهي نفس نتيجة مواجهتهم في سبتمبر أمام مايوركا.