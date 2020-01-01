نجم برشلونة السابق يعترف بخلع كتف تشافي

قال نجم برشلونة وأولمبيك مارسيليا السابق بودوين زيندين إنه تسبب ذات كرة في خلع بالكتف لمتوسط ميدان الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا تشافي هيرنانديز.

وكان زيندين قد لعب في برشلونة في بداية مسيرته لفترة، تلك التي زامل فيها تشافي، قبل أن يصبح كلاهما نجمًا بمفرده في عالم كرة القدم.

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وقال زيندين لفور فور تو إن والده كان موهوبًا في رياضة الجودو، ولكن إصابته في الركبة أجبرته على التقاعد مبكرًا، ولكنه تعاون مع البطل الأولمبي أنطون جيسينك ليكمل أحلامه.

وأضاف: " عندما كنت طفلاً، كان علي أن أسير في الطابق السفلي فقط للدخول إلى المدرسة، وبالطبع سأنضم تلقائيًا إلى دروس الجودو التي تدرس هناك"

وتابع: "لقد تم تأسيسها كشركة عائلية ولا تزال حتى اليوم، بدأت أحقق رغبة والدي وأمارس الجودو ولكنني فضلت بعد ذلك دخول عالم كرة القدم"

وأردف: "في برشلونة واجهت تشافي في تحدي الجودو، والذي كان في إحدى غرف الفندق، وبينما كان يميل على السرير بيد واحدة، انقضضت عليه حتى انزلق وخلع كتفه، وابتعد عن التدريبات لأسابيع"

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ولم يحكِ تشافي هذه القصة من قبل، على الرغم من حديثه في الكثير من المرات لوسائل الإعلام خلال حقبات مختلفة من حياته ومسيرته الكروية التي امتدت إلى أكثر من عقدين مع برشلونة.