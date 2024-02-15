نجم برشلونة السابق: كروس يمكنه اللعب وعدم الذهاب للاستحمام بعد المباراة!

إشادة هائلة بكارباخال وبيلينجهام

انهال النجم الأرجنتيني السابق خوان ريكيليمي بالمديح على ثلاثي ريال مدريد جود بيلينجهام وداني كارباخال وتوني كروس، وبالأخص الأخير!

أسطورة التانجو الذي يعمل حاليًا كرئيس لنادي بوكا جونيورز، تواجد في مقابلة مع قناة "TNT" وكشف عن اللاعبين الذين يحبهم في الفريق الإسباني.

وقال ريكيلمي:"أنا أحب كروس كثيرًا وكذلك بيلينجهام، كروس بالنسبة لي هو أقرب شيء لنجم التنس روجر فيدرر، يمكنه اللعب والعودة إلى المنزل دون الاستحمام".

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وأضاف:"يلعب كرة القدم بطريقة لا تصدق، لا يرمي نفسه كثيرًا ولا يتسخ أو حتى يتعرق في الملعب".

وتابع:"بيلينجهام لاعب جيد جدًا كذلك، ولكن أحيانًا يحظى البعض بالكثير من التقدير والبعض الآخر له، كارباخال لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه، لأنه سيكون أحد أعظم الأظهرة اليمنى في التاريخ".

يذكر أن ريكيلمي خاض مسيرة حافلة كلاعب، حيث سبق له اللعب لبوكا جونيورز وبرشلونة وفياريال وخاض 51 مباراة مع منتخب بلاده.