نجم برشلونة السابق: عودة ميسي صعبة .. وليفاندوفسكي يعيش من أجل كرة القدم

نجم برشلونة السابق يُعلق على التكهنات المتعلقة باحتمالية عودة ميسي مجددًا إلى كامب نو.

يرى خوليو ألبرتو مورينو لاعب نادي برشلونة السابق أن عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو أمر صعب للغاية.

ميسي رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في الموسم قبل الماضي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري، مع وجود تكهنات بعودته إلى البرسا من جديد في الموسم القادم.

كما تحدث نجم برشلونة السابق عن وضع النادي حاليًا مع روبرت ليفاندوفسكي الذي يقدم أداءً كبيرًا في أول موسم له مع البلوجرانا، كما حلل خوليو الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة في يوم 16 أكتوبر القادم.

ماذا قال ألبرتو عن عودة ميسي إلى برشلونة والكلاسيكو المرتقب؟

خوليو ألبرتو أكد في تصريحات لراديو"ماركا" الإسباني، أن عودة ميسي إلى برشلونة صعبة قائلًاً: "أعتقد أن هناك أشياء معقدة، لا يوجد شيء مستحيل في عالم كرة القدم ولكن أعتقد أنه صعب للغاية".

وقال خوليو عن ليفاندوفسكي: "إنه أفضل صفقة هذا العام في الدوري الإسباني دون أدنى شك لقد تعاملت معه كلاعب وكشخص، لديه الكثير ويملك شخصية قيادية وهو زميل جيد للغاية، إنه يمر بلحظة استثنائية".

وأردف: "ليفاندوفسكي لا يعيش من كرة القدم، إنه يعيش من أجل كرة القدم".

وأضاف الظهير الأيسر السابق لأتلتيكو وبرشلونة والمنتخب الإسباني، فيما يتعلق بمستقبل برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين متتاليتين: "علينا التحلي بالصبر قليلاً، لقد صنعنا فريقًا جديدًا بالكامل، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن تشافي يجب أن يدير كل هذا لإنشاء فريق بهدف الفوز بكل شيء من أجل المستقبل، نحن نفتقر إلى القليل من المهارة وهذا طبيعي، فاللاعبون صغار جدًا".

أخيرًا فيما يتعلق بالكلاسيكو علق خوليو ألبرتو قائلاً: "أعتقد أن برشلونة سيفوز إنها مباراة يلعبها الفريق دائمًا بشكل مختلف وتترك دافعًا أكبر بكثير".