نجم برشلونة الجديد يتورط مع جماهير البلوجرانا بسبب رونالدو!

جماهير برشلونة غاضبة من نجمها الجديد

على الرغم من أنه لم يُشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد برشلونة، إلا أن البرازيلي فيتور روكي الذي انتقل مؤخرًا إلى البلوجرانا، وضع نفسه في ورطة مع الجماهير الكتالونية.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات قديمة للنجم روكي عبر منصة "إكس"، وهو يتغزل في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال روكي في تغريداته: "أرجوكم لا تقارونو كريستيانو رونالدو بأي أحد، ببساطة إنه كريستيانو رونالدو"، وذلك قبل أن يقم بحذف تلك التغريدات.

كما أن روكي خرج في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكد روكي خلالها على أنه يحب كريستيانو رونالدو، ويعتبره مصدر إلهام له عندما كان طفلًا".

وتقوم جماهير برشلونة خلال الوقت الحالي بتداول تغريدات روكي، معبرة عن غضبها بسبب تصريحات اللاعب، وتغريداته السابقة التي نشرها منذ حوالي عامين.