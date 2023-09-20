نجم برسبوليس يكشف ردة فعل رونالدو ونجوم النصر على ملعب "حقل البطاطس"

ملعب أشبه بـ"حقل البطاطس" احتضن مباراة النصر وبرسبوليس

كشف أميد عليشاه، لاعب نادي برسبوليس الإيراني، عن ردة فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجوم النصر السعودي، على ملعب "آزادي"، الذي احتضن مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

النصر فاز (2-0) على مستضيفه برسبوليس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال عليشاه في تصريحات نقلتها صحيفة "sportskeeda"، اليوم الأربعاء: "من شدة سوء الأرضية.. رونالدو ونجوم النصر كانوا يسألوننا (هل هذا ملعب أم مزرعة)؟!".

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ووصف نجم برسبوليس الإيراني، إقامة المباراة أمام نادي النصر، بما يملكه من نجوم عالميين، على مثل هذه الأرضية؛ بـ"الأمر المخجل" للغاية.

جدير بالذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، بينما يقبع برسبوليس في القاع، بدون أي نقطة.