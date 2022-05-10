نجم بايرن ميونخ بديل بوسكيتس في برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى فريق برشلونة للتعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونخ مارك روكا.

حيث كانت التقارير قد أشارت في وقت سابق أن البلوجرانا يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان جديد يمكنه أن يعوض أسطورة الفريق سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نجم العملاق البافاري الشاب، بات هو اللاعب المرشح لتولي تلك المهمة في الموسم المقبل.

هل يرغب برشلونة في ضم مارك روكا؟

التقرير أوضح أن اسم اللاعب البالغ من عمر 25 عامًا بات متواجدًا ضمن قائمة المرشحين للانضمام للنادي الكتالوني الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أشار في المؤتمر الصحفي من قبل، أن وجود سيرجيو بوسكيتس في تشكيل برشلونة الأساسي ليس أبديًا، وأنه بحاجة لبديل جديد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر المقربة من مارك روكا تنفي وجود محادثات مع تشافي أو النادي، ويصرون على أنه "لا يوجد شيء على الإطلاق".

لكن لا تزال تلك الفرضية قائمة، ولا يزال اسم اللاعب مطروحًا بقوة في قائمة المرشحين الذي يدرس تشافي التعاقد معهم.

ماذا قدم روكا هذا الموسم؟

المدهش في الأمر أن مارك لم يقدم موسمًا جيدًا مع فريق بايرن ميونخ، ولم يظهر كثيرًا من خلال المباريات التي دخلها العملاق البافاري.

حيث شارك روكا في 13 مباراة كأساسي وبديل، بواقع 455 دقيقة داخل الملعب، ولم يسجل أو يصنع أي تمريرة حاسمة من خلالهم.

لكن التكهنات تشير أن تشافي لا يفكر في هذه الأرقام، مثل ما فعل مع إريك جارسيا مدافع الفريق الحالي الذي جلبه من دكة مانشستر سيتي ليكون أساسيًا معه في التشكيلة حاليًا.

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