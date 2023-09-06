نجم بالميراس يخرج عن صمته .. "سر رفضه الانتقال إلى الاتحاد"

كواليس جديدة في ميركاتو نادي الاتحاد "الصادم"

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لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يعملون على دعم الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات العالمية، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة.

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الاتحاد اكتفى بـ4 صفقات عالمية فقط، خلال الصيف الحالي؛ وهم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"؛ وسط غضب كبير من الجماهير، التي ترى أن الفريق يحتاج لنجوم آخرين، لضمان المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024

وفي هذا السياق.. اعترف النجم الباراجوياني جوستافو جوميز، مدافع نادي بالميراس البرازيلي، بتلقيه عرضًا مغريًا من العميد الاتحادي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وقال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "globo" البرازيلية: "لأكون صادقًا.. العرض كان جيدًا للغاية، لكني ارتبط بعقد مع بالميراس، ويجب عليّ احترامه".

وأكد المدافع الباراجوياني، على أنه لا يستطيع خيانة الفريق البرازيلي، الذي منحه كل شيء، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2018، قادمًا من ميلان الإيطالي.

ويعتبر جوميز البالغ من العمر 30 سنة، أكثر لاعب أجنبي في تاريخ بالميراس، خوضًا للمباريات وتحقيقًا للبطولات؛ حيث شارك في 256 لقاءً رسميًا، مسجلًا 32 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، ومتوجًا بـ10 ألقاب.

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