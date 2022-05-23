نجم باريس سان جيرمان معروض على برشلونة والنادي الكتالوني يرفض!

كشفت تقارير جريدة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق عرض نفسه على البلوجرانا من أجل الانضمام إلى قائمة المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل.

أنخيل دي ماريا أنتهي عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية هذا الموسم، بعد عدم تجديد تعاقده مع النادي الباريسي ليصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الأرجنتيني الدولي لعب بقميص باريس سان جيرمان 7 سنوات، قادمًا من مانشستر يونايتد في صيف 2015 مقابل 63 ميليون يورو.

دي ماريا ليس بديل عثمان ديمبيلي

يبحث نادي برشلونة عن بديل محتمل في حالة رحيل عثمان ديمبيلي عن الفريق حيث ينتهي عقد الفرنسي الشاب بنهاية هذا الموسم، ولم يصل إلى اتفاق مع البرسا لتجديد تعاقده، مع ترقب من باريس سان جيرمان الذي يرغب في ضمه اللاعب.

وأشار التقرير أن برشلونة رفض التعاقد مع دي ماريا، حيث يعد الخيار الأول لتعزيز جناح الكوليز هو اللاعب البرازيلي رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد، لكن المشكلة التى يواجه البلوجرانا هو أن اللاعب قد يكلف خزينة النادي 20 ميلون يورو، في ظل وقع النادي في أزمة إقتصادية.

صفقات محتملة على طاولة برشلونة

برشلونة لديه أولويات أخرى لتقوية الفريق، حيث يتواجد على قائمة البرسا كل من سيزار أزبيليكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي، وزميله ماركوس ألونسو الظهير الأيسر للبلوز.

بالإضافة للصفقة الأهم وهي محاولة إقناع بايرن ميونخ بالتخلى عن مهاجمهم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 34 عامًا في أغسطس.

وتحمل صفقات برشلونة شقيين الأول هو كبر سن اللاعبين، وهو ما لا يوحي بإن النادي يبني للمستقبل، والشق الثاني هو اقتراب نهاية عقود اللاعبين مما يسهل فرصة التعاقد معهم بمبلغ قليلة نسبيًا نظرًا لأعمارهم واقتراب نهاية عقودهم، وصعوبة الوضع المالي للبلوجرانا.

يذكر أن دي ماريا انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يورو، وخلال 7 سنوات بقميص نادي العاصمة الفرنسية، سجل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، 93 هدفًا وصنع 119 آخرين خلال مشاركته في 295 مباراة.

وحقق دي ماريا لقب الدوري الفرنسي 5 مرات وبطولة كأس فرنسا 4 مرات وكذلك بطولة كأس الرابطة الفرنسية والتى رفع لقبها 4 مرات أيضًا وحصد لقب السوبر الفرنسي في 5 مناسبات.

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