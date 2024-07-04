نجم آرسنال إلى مانشستر وجوارديولا يسرق بايرن .. الذكاء الاصطناعي يخرج بتوقعات غريبة للميركاتو!

صفقة خارج جميع التوقعات والتكهنات

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الخصائص التكنولوجية في كرة القدم، ولكنه يخرج أحيانًا ببعض التوقعات والمقترحات الغريبة التي يصعب تصديقها، وهذا ما ظهر في رؤيته لسوق للميركاتو الحالي.

هناك حالة من الخمول بالنسبة للانتقالات في إنجلترا حاليًا بالنسبة لآرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، ولكن الذكاء الاصطناعي يؤمن بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.

موقع "Manchester Evening News" كشف عن بعض التنبؤات التي خرج بها الذكاء الاصطناعي لسوق انتقالات الخاص بثنائي مدينة مانشستر هذا الصيف، مما يتماشى مع الشائعات المُحيطة بكل فريق ونشاطه لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوقعت الخاصية قيام مانشستر سيتي بطل البريميرليج بصفقتين، الأولى بالتعاقد مع تيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لمايكل أوليس لاعب كريستال بالاس بـ40 مليون جنيه استرليني، الذي انتشرت العديد من التقارير حول اقتراب بايرن ميونخ من ضمه.

وأما بالنسبة لمانشستر يونايتد، فتوقع الذكاء إبرام ثلاث تعاقدات جديدة، وهي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة "85 مليون يورو"، جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد "62.5 مليون يورو" بالإضافة لصفقة غريبة وصادمة بالتعاقد مع بن وايت مدافع آرسنال مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

ويأتي ذلك رغم عدم ارتباط يونايتد بالمدافع الإنجليزي، وظهور أسماء أخرى على قائمة المدرب إريك تين هاج، مثل ماتايس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ وجاراد برانثوايت لاعب إيفرتون.