نجم آرسنال عن النني: غريب وذوقه سيئ جدًا في الملابس!

يرى أنه لا يمتلك أي صفة سيئة

غريب ولكنه لا يمتلك أي صفة سيئة.. الحارس الإنجليزي آرون رامسديل يبدي رأيه في لاعب الوسط المصري محمد النني من خلال تجربتهما معًا في آرسنال.

رامسديل انضم إلى آرسنال في صيف عام 2021، ليكون بعدها من العناصر الرئيسية بالمدفعجية، وأصبح صاحب شعبية مميزة داخل الفريق اللندني.

وخلال تواجده مع مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق بيتر كراوتش في برنامج "Around The Block" خرج حارس آرسنال للحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق ومنها علاقته بالنني.

ماذا قال رامسديل عن النني؟

ربما لا يحتل اللاعب المصري العناوين بشكل مستمر، ولكنه يحظى باحترام جماهير لدى اللاعبين والجماهير والمدرب ميكيل أرتيتا.

وقال رامسديل عنه:"غريب جدًا، إنه أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم طوال حياتي، لا توجد لديه أي صفة سيئة أبدًا".

وأضاف:"ربما ذوقه في اللبس سيئ جدًا لدرجة مُروعة لكنه أيضًا من اللاعبين الذين تحتاجهم في غرفة الملابس بأي فريق".

كيف يبدو الموسم الحالي للنني؟

المدرب ميكيل أرتيتا قرر تجديد الثقة في صاحب الـ30 سنة بعد نهاية الموسم الماضي، وقام بتمديد عقده مع المدفعجية لمدة موسم آخر.

النني ظهر في مباراة واحدة فقط هذا الموسم كانت في الدوري الإنجليزي ضد فولهام، لكنه تعرض لإصابة طويلة في الفخذ، ومن المتوقع غيابه حتى شهر ديسمبر القادم.