"نجم الهلال دخل التاريخ من أوسع أبوابه بسبب صورة كريستيانو رونالدو!"

نجم الهلال دخل التاريخ بسبب رونالدو!

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، شعبية كبيرة، دفعت أحد نجوم نادي الهلال لالتقاط صورة تذكارية معه خلال الفترة الماضية.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، جعلت العالم كله يتحدث عنها وعن دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الإعلامي الرياضي عادل الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة كريستيانو رونالدو مع البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال.

وعلق الملحم على الصورة قائلًا: "أندريه كاريلو دخل التاريخ من أوسع أبوابه يوم صور مع الدون".

ويعد كاريلو من أفضل لاعبي الهلال خلال الوقت الحالي، حيث يطالب جماهير الزعيم بضرورة استمراره مع الفريق، وعدم الاستغناء عنه خلال الموسم المقبل.