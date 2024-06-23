نجم النصر يُعرض على الاتحاد .. والعميد لا يمانع الصفقة بشرط واحد!

صفقة نارية في الدوري السعودي..

تحضر لجنة الاستقطابات لمفاجأة مدوية، فيما يتعلق بحركة أندية دوري روشن السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية، الذي ينطلق في المملكة، في 18 يوليو، ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

وبات ساديو ماني مُرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف النصر، في الميركاتو الصيفي، إثر التقرير الفني الذي قدمه المدير الفني لويس كاسترو إلى إدارة النادي، والذي أكد فيه أن ماني لا يصلح للفريق في الموسم المُقبل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن لجنة الاستقطابات قامت بعرض ساديو ماني على نادي الاتحاد، بنظام الإعارة لموسم رياضي واحد، بعد استبعاده من حسابات النصر، فيما أبدى الرئيس التنفيذي دومنيجوس سواريز، مرونة في قبول الصفقة، بشرط تخفيض راتب ماني، الذي يقدر بنحو 25 مليون يورو سنويًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط اسم ساديو ماني، برغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته، أبرزها في الدوري التركي، حيث أبدى فنربخشة وبيشكتاش رغبة في حسم الصفقة السنغالية.

وفي سياق متصل، تعمل إدارة الاتحاد على تحمل جزء من راتبي المحترفين جوتا ولويز فيليبي، من أجل تسريع تسويق عقديهما بنظام الإعارة، أو تخفيض قيمة العقدين بنسبة 30% حال البيع، كون الأول يتقاضى 14 مليون يورو، وفيليبي 10 ملايين يورو في الموسم.

ومن المقرر أن يشارك النصر في 4 بطولات خلال الموسم الجديد، وهي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، ودوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستعد الاتحاد للمشاركة في بطولتين فقط، وهما الدوري وكأس الملك.