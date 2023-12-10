نجم النصر يضرب بقوة: رونالدو يتعرض لحرب من أقزام لا يُساوون صفر من تاريخه!

تصريح مثير عن النجم البرتغالي

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يشعر البعض من النصراويين أن نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يتعرض لحرب شرسة تهدف لإجباره على الرحيل من دوري روشن السعودي، وقد سبق أن تحدث المتحدث السابق باسم الفريق، سعود الصرامي، عن الأمر صراحة عند إلغاء هدف "الدون" أمام الهلال في الديربي.

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لاعب وسط النصر السابق، هاشم سرور، انضم لتلك المجموعة، وقد ضرب أولئك الذين يُحاربون النجم البرتغالي بقوة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، حيث وصفهم بالأقزام الذين لا يُساوون صفر في تاريخ رونالدو.

وأضاف "حرب تشن على أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم من مجموعة أقزام لا يساوون صفر من تاريخ كرستيانو رونالدو !".

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صاحب الـ38 عامًا كان قد أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتبط بلقطة إلغاء هدفه أمام الهلال في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وكذلك بمطالبته الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه خلال المواجهة التالية أمام الرياض.

النصر يُطارد الهلال على قمة جدول الترتيب، حيث يتخلف عنه بفارق 7 نقاط.

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