نجم النصر يقف في طريقه .. نيمار ينافس على أولى جوائزه مع الهلال

هل يتفوق نجم الزعيم في السباق نحو الجائزة؟

بعد فترة من الانتقادات من قبل جماهير الهلال السعودي للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، حان موعد بداية دخوله في منافسة على أولى جوائزه بالقميص الأزرق.

البرازيلي انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد توتر علاقته بجماهير الأخير، لكنه لم يقدم الأداء الذي ينتظره الجمهور بعد، وسط اتهامات للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، بتوظيفه بطريقة خاطئة.

لكنه نجح في افتتاح أهدافه مع الهلال من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في شباك نساجي الإيراني، إذ انتهى اللقاء بثلاثية للزعيم.

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هذا الهدف اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمنافسة على أفضل هدف في الجولة رفقة تسعة أهداف أخرى، من أصل 59 هدفًا تم تسجيلها خلال 19 مباراة.

ومن بين المتنافسين مع البرازيلي مواطنه ومنافسه في النصر السعودي أندرسون تاليسكا، الذي أحرز هو الآخر هدفًا مميزًا في شباك الاستقلال الطاجيكي، حيث انتهى اللقاء بفوز العالمي 3-1.

وفتح الاتحاد القاري التصويت أمام الجماهير لاختيار الأفضل من بين عشرة أهداف. (التصويت من هنا)

يشار إلى أن نيمار شارك في خمس مباريات مع الهلال في دوري روشن ودوري الأبطال، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.