نجم النصر السابق يوجه رسالة "هامة" للجماهير بشأن حمدالله

هل يعود حمدالله لمكانته مرة أخرى؟

كشفت هاشم سرور نجم النصر السابق والمنتخب السعودي، عن نبأ سار لجماهير العالمي بشأن عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق خلال الموسم الجديد.

حمدالله غاب عن مكانته في صدارة الهدافين خلال الموسم المنصرم بسبب تراجع كبير في مستواه بشكل واضح خلال النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد سرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللاعب سيعود لمستواه مرة أخرى ويحضر بشكل قوي خلال الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وقال نجم النصر السابق: "حمدالله يشتغل على نفسه كثير .. هذه الأيام وهذا شيء جميل .. وبشرى لعودة الأسطورة لمكانه الطبيعي أمام كل الهدافين".

وأشار سرور خلال حديثه أسباب تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، وعدم تواجده في مقدمة قائمة الهدافين.

وأضاف نجم النصر السابق: "الظروف والإصابات وغلطات الحكم سبب في نزول وتدهور معنويات لاعبين النصر الموسم الماضي .. كلنا متفائلين بموسم صعود النصر للمنصات لعناق الذهب باذن الله".

حمدالله يشتغل على

نفسه كثير ...

هذي الايام وهذا شيئ

جميل ...

وبشرى لعودة الاسطورة

لمكانه الطبيعي امام كل الهدافين ...

الظروف والإصابات وغلطات الحكم

سبب في نزول وتدهور معنويات لاعبين النصر الموسم الماضي ....

كلنا متفائلين بموسم صعود النصر للمنصات لعناق الذهب باذن الله pic.twitter.com/1dyWie2BWB — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 16, 2021

ويستعد النصر للدخول بقوة في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كانت انطلاقة الموسم الماضي سيئة للغاية.