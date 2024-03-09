"لم يلفتوا انتباهي" .. نجم الليجا يتحدث عن سبب رفضه لعروض أندية السعودية

"سأبقى هنا طالما أنهم يريدونني"

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حسم ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، موقفه من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

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وأجرى ياجو أسباس مقابلة مع صحيفة "آس"، تحدث خلالها عن فكرة اللعب في السعودية بانتهاء عقده مع سيلتا فيجو، قائلًا: "منذ أن عدت إلى سيلتا فيجو، قلت إنني سأقضي الكثير من الوقت هنا طالما أنهم يريدونني".

وأضاف: "بالفعل فكرت كثيرًا في الاعتزال هنا ولن يزيل أحد ذلك من ذهني".

وتابع لاعب إشبيلية وليفربول السابق: "نعم، كان هناك الكثير من الاهتمام والعروض الجادة للتعاقد معي، لكن ذلك لم يلفت انتباهي كثيرًا".

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وختم: "أنا سعيد جدًا، وهادئ في المنزل مع عائلتي ووالديّ وأصدقائي. لم أفكر قط في الرحيل عن هنا".

يذكر أن ياجو أسباس (36 عامًا)، خاض خلال هذا الموسم 25 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها لزملائه.

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