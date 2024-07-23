نجم الفيحاء: رونالدو جعلني أبكي بشدة، وهذا ما "غششته" منه!

تصريحات مثيرة لللاعب المطلوب من المدرب ستيفن جيرارد

كشف فاشون ساكالا نجم الفيحاء عن الدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو في قدومه لدوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن نجم النصر جعله يبكي بشدة بعد مواجهة الفريقين الموسم الماضي.

ساكالا قدم أداءً مذهلًا مع الفيحاء الموسم الماضي، بعدما انضم إليه قادمًا من رينجزر الأسكتلندي، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 6 في دوري روشن، وسجل 3 أخرى وصنع مثلها في دوري أبطال آسيا.

المهاجم الزامبي أكد، في مقابلة نشرها حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس، أن قراره الانتقال للدوري السعودي لم يكن صعبًا، حيث وجد أن العرض القادم يُلبي له كافة طلباته، مشيرًا إلى أن وجود رونالدو في البطولة أحد أسباب قبوله بالعرض.

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وأضاف "وجدت كل ما أبحث عنه في العرض المقدم لي من الفيحاء، كل ما أتمناه منذ كنت طفلًا، ولذا لم يكن قرار القبول صعبًا. وحين جئت إلى هنا وجدت الدوري قوي جدًا والملاعب ممتازة".

تابع عن رونالدو "سعيد جدًا لأني التقيت به، صدق أو لا تصدق لكني كنت أحلم عام 2014، حين كنت ألعب في الدوري الزامبي، بمقابلة ستيفن جيرارد ورونالدو، وقد عملت مع الأول ولعبت ضد الثاني وهو ما يعني أنني حققت أحلامي. رونالدو كان أحد أسباب قدومي إلى هنا ووجوده فتح الباب للعديد من اللاعبين للقدوم إلى الدوري السعودي".

واصل "طلبت من رونالدو الحصول على قميصه بعد مباراة الفيحاء والنصر، وقد فاجأني بطلب قميصي ومنحته إياه، كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي، ذلك الأمر جعلني أدخل دورة المياه في غرفة الملابس وأبكي بشدة، لقد حققت حلمي الذي أحلم به منذ عام 2014".

وأتم ساكالا بالإشارة إلى أنه "غش" من رونالدو طريقة القفز للعب الكرات الهوائية، بقوله "تابعت رونالدو وشاهدته يقفز بقدم واحدة وهو ما يجعله يستطيع القفز لأعلى، قلت لنفسي سأجرب الأمر وقد فعلت ونجح بالفعل".

يُشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية سبق وكشفت النقاب عن طلب جيرارد من إدارة الاتفاق التعاقد مع ساكالا هذا الصيف.