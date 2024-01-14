نجم السيتي يتجاهل ميسي ورونالدو: دي بروينه الأفضل على الإطلاق

لم أر شيئًا كهذا من قبل!

تغنى جاك جريليش نجم مانشستر سيتي بزميله كيفين دي بروينه، بعد أدائه المذهل في مواجهة نيوكاسل يونايتد، أمس السبت في البريميرليج.

وبعد غياب 5 أشهر للإصابة، دخل دي بروينه بديلًا على حساب برناردو سيلفا في الدقيقة 69، بينما كان السيتي متأخرًا (2-1) خارج الديار، ولم تمر سوى 5 دقائق حتى أحرز كيفين التعادل في الدقيقة 74، قبل أن يصنع هدف الفوز في الدقيقة 90+1 لزميله الشاب أوسكار بوب.

وعقب انتهاء المباراة، نشر جريليش صورة لدي بروينه على إنستجرام، وعلق عليها: "لم أر شيئًا كهذا من قبل، إنه «The GOAT» (الأعظم على الإطلاق)".

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وكان لقب «The GOAT» محل صراع دائم بين عشاق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بشأن من الأفضل على الإطلاق، لكن يبدو أن جريليش له رأيًا آخر.