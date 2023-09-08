نجم الدوري السعودي الجديد يفتح النار على مدربه السابق!

لم يستطع التغافل عن تصفية حسابه..

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تحدث ديماري جراي صفقة الاتفاق الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية الماضي بقوة عن مدربه السابق في إيفرتون شون دايتش، متناولًا جزءًا من المشاكل التي مر بها في "التوفيز" ودفعته للانتقال إلى الدوري السعودي.

وحصل الاتفاق على توقيع جراي في نهاية الميركاتو، اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا جاهز لحمل ألوان فريق المدرب ستيفن جيرارد.

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وقال جراي في خاصية "الستوري" عبر إنستجرام موجهًا رسالته لجماهير إيفرتون: "إلى جماهير إيفرتون، لقد كان شيئًا رائعًا تلك التجربة بالنسبة لي، لكن من الصعب العمل مع شخص لا يشعرك بأنه يحترمك" في إشارة إلى دايتش.

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كما تمنى جراي لإيفرتون التوفيق في الأوقات المقبلة، قائلًا إنه كان من الفخر ارتداء قميص إيفرتون رغم التشككات الدائمة حول مستقبله مع "التوفيز" خصوصًا في هذا الصيف.

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