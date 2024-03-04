نجم الجيل الذهبي لإدارة برشلونة: لا تبيعوا الهواء للجماهير!

نجم برشلونة يفتح النار على إدارة فريقه...

هاجم جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق إدارة فريقه، بسبب الوضع المالي للفريق الكتالوني، كما يعتقد المدافع الإسباني أن البلوجرانا لن يحقق دوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع بيكيه عبر "تويتش" تحدث عن وضع برشلونة وقال: "أعتقد أن جمهور برشلونة، يريد الحقيقة إذا كنا في هذا الواقع الصعب علينا أن نقول ذلك".

وأضاف: "لا يمكننا بيع الهواء للجماهير، لا يمكن الفوز بدوري أبطال أوروبا إذا كنا لا نملك المال اللازم للمنافسة، أنا لا أعلم وضع النادي بالتفصيل، ولكني أعتقد أن الجماهير تريد معرفة الحقيقة، عندما نخبرهم أنه لا يوجد أموال سنراهن على أكاديميتنا لمدة عامين أو ثلاثة".

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ويعيش برشلونة، فترة صعبة هذا الموسم، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ثم وضع صعب في الدوري الذي يأتي فيه في المركز الثالث، وتوديع كأس الملك، وبالنسبة للوضع المالي فإن ديون الفريق الكتالوني بحسب التقارير الصحفية تخطت المليار يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة ريال مايوركا مساء الجمعة القادم في افتتاح مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، قبل أن يلعب مع نابولي مساء الثلاثاء القادم في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.