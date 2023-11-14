نجم الجيل الذهبي : لابورتا وتشافي رفضا عودتي إلى برشلونة!

عنصر السن كان من أهم الأسباب

كشف بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة السابق ولاتسيو الحالي، عن عدم ممانعته لفكرة العودة إلى النادي الكتالوني رغم تقدمه في السن.

بيدرو يعتبر أحد أعضاء الجيل الذهبي لبرشلونة، وحصل على العديد من الألقاب بجوار تشافي المدرب الحالي للفريق، ويقدم مستويات جيدة مع لاتسيو في إيطاليا.

وقال الجناح البالغ من العمر 36 سنة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"لو اتصل بي تشافي سأقوم برحلة سريعة للعودة لبرشلونة وسأكون هناك قبل أن ينهي المكالمة، ولكن الأمر صعب، لقد حاولت القيام بذلك في السنوات الأخيرة وتحدثت مع العديد من الأشخاص مثل تشافي وجوان لابورتا ولكن الأمر معقد للغاية".

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وأضاف:"هناك العديد من العوامل التي تمنع حدوث هذا الأمر مثل السن، ولكنها ستكون النهاية المثالية لمسيرتي رغم استحالة تحقق ذلك على أرض الواقع".

يذكر أن بيدرو لعب لبرشلونة في مراحل الشباب منذ 2006 وانتقل للفريق الأول في 2008، وفاز مع الفريق بـ5 ألقاب دوري إسباني و3 بطولات دوري أبطال أوروبا.