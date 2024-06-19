نجم البرتغال ردًا على منتقدي رونالدو: هذا كريستيانو الذي نريده!

مدافع الفريق يدعم زميله المخضرم

خرج ديوجو دالوت مدافع المنتخب البرتغالي، من أجل الدفاع عن زميله كريستيانو رونالدو، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب مباراة تشيكيا الأخيرة.

البرتغال نجحت في الفوز بهدفين مقابل هدف على تشيكيا، أمس، الثلاثاء، في المباراة الافتتاحية لها بيورو 2024، حيث فشل رونالدو في التسجيل وأهدر بعض الفرص السهلة، ليتعرض لهجوم عنيف بعد المباراة.

دالوت قال دفاعًا عن مهاجم النصر السعودي:"كريستيانو كان في غاية التركيز، وتمتع بلياقة بدنية عالية للغاية، وكان مستعدًا باستمرار لتسجيل الأهداف، أتفهم أن الناس يريدونه أن يسجل في كل مباراة، هو يحرز الكثير من الأهداف وضد تشيكيا كان قريبًا للغاية".

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وأضاف:"يمكنك أن ترى بوضوح قيامه بالركض طوال المباراة، ومساعدته لنا بالكرة وبدونها، كان يتحرك دائمًا وهذا هو كريستيانو رونالدو الذي نريده".

جدير بالذكر أن البرتغال التي لم تظهر في أفضل حالاته، تسعد لخوض مواجهة صعبة يوم السبت القادم أمام تركيا التي تغلبت بصورة مثيرة للإعجاب على جورجيا في مباراتها الأولى باليورو.