نجم البرتغال السابق يفسر معنى احتفال رونالدو الشهير

ماذا يعني احتفال رونالدو الشهير؟

أشاد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لمنتخب بولندا بمواطنه كريستيانو رونالدو معلقًا على احتفاليته الشهيرة بعد التسجيل وما تعنيه.

احتفال النجم البرتغالي أصبح شهيرًا في جميع أنحاء العالم، لا سيما على مستوى كرة القدم حيث قام العديد من كبار اللاعبين بتقليده في السنوات الأخيرة.

ماذا قال سوزا عن كريستيانو؟

وفي حديث أجراه البرتغالي مع صحيفة "صنداي تايمز" تحدث عن رونالدو، وقال: "ردود الفعل التي تلقيتها من مدربيه عندما كان في هذه العمر كانت رائعة، كل ما فعله كان يركز على تحقيق هدفه".

وأضاف: "لقد أحببت احتفاله عندما انتزع قميصه بعد أن سجل هدفًا متأخرًا ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وواصل: "الطريقة التي يحتفل بها بأهدافه هي عبارة:" أنا هنا ".

باولو سوسا، البالغ من العمر 51 عامًا سبق وأن لعب مع فريق سبورتينج لشبونة حينها كان رونالدو لا يزال مراهق في الثالثة عشرة من عمره، لكنه كان يسمع الكثير من الأشياء الجيدة عنه.

وفي سياق منفضل.. ماذا قال سوزا عن ليفاندوفسكي؟

تطرق مدرب بولندا في سياق منفصل للحديث عن مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، حيث قال: "لديه دائمًا أسئلة في أي وقت نتحدث فيه عن خصومنا، ونعرض التحليل وشرح استراتيجيتنا للعبة".

واختتم: "إنه أحد أكثر اللاعبين الذين دربتهم ذكاءً".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا:

رجل الأرقام القياسية.. مباراة قطر تمنح رونالدو رقمين جديدين

"الكلاسيكو بدون ميسي ورونالدو أفضل من نهائي دوري الأبطال"

قوة الدوري الإنجليزي تجبر رونالدو على صرف الآلاف لشراء الثلج!