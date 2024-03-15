نجم الأهلي: كريم بنزيما حصل على أموال لا يستحقها .. وأتمنى الانتقال لهذا الفريق!

نجم الأهلي يثير الجدل في الشارع السعودي..

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انتقد فراس البريكان، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى عملاق جدة الآخر الاتحاد.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط غيابه عن عديد المباريات؛ بسبب الإصابات أو المشاكلة مع الجهاز الفني والإدارة.

البريكان قال خلال ظهوره في برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر": "بنزيما حصل على أموال لا يستحقها".

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وأعرب مهاجم الأهلي، عن حلمه بزاملة النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، في قلعة الراقي؛ قائلًا: "يستحق الحصول على مبالغ كبيرة أكثر من بنزيما".

وتمنى فراس البريكان، الانتقال إلى الأهلي القاهري، إذا أتيحت له فرصة اللعب في الدوري المصري الممتاز مستقبلًا؛ قائلًا: "إنه الفريق الأكثر شعبية في السعودية".

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