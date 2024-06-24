نجم اسكتلندا السابق: لو كان رونالدو إنجليزيًا لما لعب في منتخب ساوثجيت!

رونالدو لم يشارك مع إنجلترا لو كان إنجليزيًا...

يعتقد ألي ماكويست نجم اسكتلندا السابق، أن كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، لم يكن يشارك بشكل أساسي تحت قيادة جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

ويشارك صاروخ ماديرا، رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، وقد ضمن التأهل إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد ست نقاط.

وقال ماكويست في تصريحات صحفية: "أعتقد أن مقولة رونالدو لن يلعب مع إنجلترا إن كان إنجليزيًا صحيحة، منذ خمس أو عشر سنوات كان رونالدو سيكون أساسيًا وبجواره 10 لاعبين آخرين".

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وأضاف: "في الوقت الحالي السن لاحقه، وبطبيعة الحال لن يتمكن من أن يكون أساسيًا، تلك هي مكانته الطبيعية في هذا الوقت الحالي، لا أعتقد أنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة سلوفينيا، مساء غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من البطولة، بينما سيواجه رفقاء رونالدو، منتخب جورجيا في الجولة ذاتها.