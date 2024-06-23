نجمه السابق: لهذه الأسباب .. النصر كان سيُحقق الكثير من البطولات في أوروبا

النصر لم يتوج بأي بطولة في السعودية هذا الموسم

يرى هاشم سرور نجم وسط النصر السابق أن الفريق كان سيُحقق الكثير من البطولات لو كان يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، معللًا ذلك بثلاثة أسباب.

العالمي لم يُتوج بأي بطولة هذا الموسم في السعودية وآسيا، وكان آخر لقب له في الدوري السعودي موسم 2018-2019 بقيادة روي فيتوريا وعبد الرزاق حمدالله.

سرور يرى أن النصر يمتلك نجومًا كبار وهو السبب الأول لجعله واثقًا من الفوز بالألقاب في أوروبا، أما السبب الثاني فهو ضمان العدالة التحكيمية هناك وغياب الأخطاء المؤثرة عن الملاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح اللاعب السعودي المعتزل أن غياب الضغط هو ثالث الأسباب التي تجعل النصر مرشحًا لإحراز الألقاب في القارة العجوز، مشيرًا إلى أنه يعي تمامًا ما يقول وواثق من تقييمه للفريق ونجومه.

إذ كتب عبر إكس "والله لو كان النصر يلعب في الدوري الأوربي لحقق الكثير من البطولات والسبب أنه سيلعب دون ضغوطات ومشاكل أخطاء الحكام. أقولها لأني قادر على تقييم حجم نادٍ عظيم وكبير مثل النصر لما يملك من أساطير ونجوم كبيرة في الفريق".