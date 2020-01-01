نجمهم السابق: ليفربول 2020 ليس من أقوى الفرق الإنجليزية

رغم صلاح وماني وفيرمينو والنتائج الخارقة.. أحدهم يرى أن ليفربول 2020 ليس تاريخيًا

قال ستان كوليمور نجم ليفربول السابق إن نسخة الريدز في 2020 لا يمكن أن يندرج كواحد من أفضل الأندية الإنجليزية عبر العصور.

ويقترب ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز برقم قياسي من حيث عدد النقاط والانتصارات وأغلب الأرقام، مما يعطيه طابعًا مميزًا.

ورغم كل هذه الأرقام، إلا أن ستان كوليمور المثير للجدل دائمًا يرى أن النسخة الحالية لليفربول ليست من ضمن أعظم الفرق الإنجليزية في التاريخ.

المزيد من الفرق

وأضاف: "ليفربول فريق رائع وسيحصل على اللقب بجدارة خلال مباراتين فقط سيفوز بهما ثم يحسم اللقب بشكل رسمي بعد هذا الموسم الغريب"

وتابع: "لكن بينما سأحتفل بنجاح فريقي القديم، سأؤكد أيضًا على أن هيمنتهم ليست فقط لأن فريق يورجن كلوب كان جيدًا جدًا ولكن أيضًا لأن الآخرين من حولهم كانوا سيئين"

وأردف: "إن هيمنة ليفربول ليست علامة على أننا نشهد أعظم اللاعبين على الإطلاق وأعظم الفرق الإنجليزية على مر العصور، رغم كل هذه الأرقام"

وأكمل: "إنها تتعلق بعدد محدود من الأندية القادرة على ملء الفارق لأنها تمتلك أكبر ميزانيات، وهو شيء يضع الأندية الأخرى في بقية بطولات الدوري في وضع تنافسي"

صلاح يبعث برسالة مؤثرة قبل عودة الدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990، حيث سيكون لقب الموسم الحالي هو الأول لهم منذ 30 عامًا.