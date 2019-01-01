نجل رامون دياز يدعم الهلال ويُغازل الجماهير

الهلال كان قد خسر أمام الفريق الإيراني على ملعب مُحايد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

واصل إيميليانو دياز نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال، مغازلة النادي وجماهيره كعادته بشكل مستمر منذ رحيله عن الفريق.

المدير الفني المساعد لوالده رامون دياز نشر صورة مساء أمس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يٌتابع مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

الهلال كان قد خسر أمام الفريق الإيراني على ملعب مُحايد بالجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

⭕️ الهلال في صدارة المجموعة رغم الهزيمة من استقلال طهران ✔️ pic.twitter.com/0iv778TDBi — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

إيمليانو دياز علق على صورة مباراة الهلال قائلاً : "دائمًا معاك"، في إشارة إلى مساندته الهلال في المواجهة الهامة أمام الاستقلال".

ويتعلق إيمليانو الذي يعمل حالياً مع والده في نادي بيراميدز بنادي الهلال بشكل كبير وأظهر ذلك في العديد من المباريات قبل ذلك.

يُذكر أن نادي الهلال رغم الهزيمة أمام الاستقلال الإيراني إلا أنه واصل تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط قبل الدحيل القطري الوصيف صاحب الـ4 نقاط.