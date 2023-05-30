نجاح ساحق وجوائز غزيرة .. هل يعود "تيد لاسو" للجماهير بموسم رابع؟

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تيد لاسو هو عمل فني محبوب عن مدرب كرة قدم، جعل من نفسه شخصية فريدة جلبت الكوميديا لملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.

المسلسل الدرامي الذي حاز على استحسان النقاد، من تأليف بيل لورانس والممثل المعروف جيسون سوديكيس المعروف بعشقه للكرة، بالإضافة لكل من بريندان هانت وجو كيلي.

وتحكي قصة العمل الفني الشهير عن مدرب كرة قدم جامعي تم تعيينه لتدريب فريق AFC ريتشموند وهو فريق كرة قدم محترف في إنجلترا، وعلى الرغم من خبرته المحدودة إلا أن موقفه الإيجابي ونظرته المتفائلة تساعده على التواصل مع الفريق والجماهير.

الرسائل الإيجابية التي حملها المسلل جعلته يحصل على العديد من الجوائز، منها جائزتي جولدن جلوب وسبع جوائز تلفزيونية من اختيار النقاد وجائزة "Peabody".

هل سيكون هناك موسم رابع لتيد لاسو؟

بعد الانتهاء من الموسم الثالث الذي يتم بثه عبر " Apple TV +" هناك شعور بالفضول لدى العديد من المشاهدين حول إمكانية عودة تيد لاسو بموسم رابع بعد كل هذا النجاح المبهر.

وخلال مقابلة في عام 2022 أقر جيسون سوديكيس البطل الرئيسي للمسلسل، بأن هناك عوامل خارجة عن إرادته تؤثر على القرار المتعلق بالموسم الرابع، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يقع على عاتق العديد من أصحاب المنفعة بما في ذلك Apple.

Apple TV

وبدخولنا في نهاية شهر مايو 2023 لم يتم الإعلان حتى الآن عن القيام بموسم رابع، ولكن هناك بعض المؤشرات الأخرى حول ذلك، مثل إعراب طاقم المسلسل عن رغبتهم في مواصلة العمل به.

وأما بالنسبة لشبكة "Apple TV + " فهي تتمتع بتاريخ طويل في تجديد برامجها الناجحة لعدة مواسم مثلما فعلت مع The Morning Show لموسم رابع قبل عرض الموسم الثالث.

وبناء على هذه العوامل، يبدو من المحتمل أن تيد لاسو سيعود بموسم رابع رغم عدم الإعلان عن أي شيء رسمي حتى الآن.

ماذا سيحدث في الموسم الرابع من تيد لاسو؟

من المتوقع أن يتم الاستمرار في قصة المدرب المثير للجدل مع فريق ريتشموند، ومن المحتمل أن يشهد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز قريبًا.

وبالإضافة لنجاح الفريق، من المحتمل أن يستمر استكشاف الحياة الشخصية لتيد لاسو بعيدًا عن الملعب، بالإضافة لظهور المزيد من الشخصيات الجديدة.