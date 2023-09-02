نجاح ساحق رغم الفشل في ضم مبابي .. إدارة ريال مدريد تقيم سوق الانتقالات

النجم الفرنسي كان مطلوبًا بالرغم من ذلك..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقييم إدارة ريال مدريد لسوق الانتقالات الخاص بهم بعد انتهاء النافذة الصيفية بضم عدة لاعبين جدد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة سعيدة للغاية بما حققته في سوق الانتقالات بالرغم من عدم ضم كيليان مبابي، وتعتبره سوق ناجح للغاية.

وأوضحت أن السبب في تلك السعادة هو عدم الانخراط في ضم كيليان مبابي مقابل رقم خرافي، حيث قيم النادي الصفقة بما يوازي الـ 400 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ريال مدريد قد نجح في ضم جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند وكيبا أريثابلاجا من تشيلسي بالإضافة إلى خوسليو من إسبانيول وفران جارسيا من رايو فاييكانو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنفق حوالي 130 مليون يورو خلال سوق الانتقالات بعد أن ضم أيضًا أردا جولر من فنربخشه التركي.