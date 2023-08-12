نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على نتيجة المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023 بين النصر والهلال، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، إذ سنتعرف على بطل النسخة الاستثنائية من البطولة، في المباراة النهائية.

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شهدت النسخة الحالية من البطولة العديد من اللحظات المثيرة، والمباريات القوية، والمفاجآت التي تليق بالحدث الكبير بين الأشقاء العرب.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والهلال نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب العرب الأبطال 2023، هو يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ما هي نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

انتهت مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل بنتيجة هدف لكل من الهلال والنصر، بعدما عادل العالمي في النتيجة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو.

وفي الأشواط الإضافية استطاع فرسان نجد عن طريق صاروخ ماديرا أن يتقدموا في النتيجة بإحراز الهدف الثاني والمحافظة على التقدم حتى نهاية المباراة، ليُتوج النصر بالبطولة العربية نسخة 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي على شاشتها.

وإن لم تستطع متابعة المباراة النهائية عبر شاشة التلفاز، فيمكن متابعتها عبر شاهد VIP.

المباراة الموعد النتيجة القناة الناقلة الملعب النصر - الهلال السبت 12 أغسطس 2023،

18:00 مصر والسعودية 1-2 SCC الملك فهد الدولي

ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..

المرحلة الجائزة المالية البطل 6 ملايين دولار الوصيف 2.5 مليون دولار الوصول لنصف النهائي 200 ألف دولار الوصول لربع النهائي 150 ألف دولار المشاركة في دور المجموعات 100 ألف دولار خوض الأدوار التمهيدية 20 ألف دولار

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