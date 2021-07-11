كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا 2021، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الأبطال التاريخيون للبطولة، الملعب وأكثر من ذلك؟

نسخة استثنائية في كل تفاصيلها من كوبا أمريكا، تحظى بمتابعة كبيرة في مختلف أرجاء العالم خصوصًا مع مشاركة أساطير مثل ليونيل ميسي في الأرجنتين ونيمار دا سيلفا في البرازيل ولويس سواريز في أوروجواي وغيرهم.

النسخة التي كان من المفترض أن تلعب في صيف 2020 وتأجلت بسبب فيروس كورونا، تُلعب على أراضي البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا في الدول المستضيفة الأصلية "الأرجنتين وكولومبيا".

كما تقام هذه النسخة بصورة غير المعتادة، حيث قُسمت المنتخبات اللاتينية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم خمسة فرق، على أن يتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

ميسي يحلم بالتتويج الأول له مع منتخب الأرجنتين، في مقابل سعي البرازيل للحفاظ على لقبها الذي توِّجت به في النسخة الأخيرة، مع وجود منتخبات قوية أخرى كتشيلي وكولومبيا وأوروجواي تجعل البطولة نارية بكل المقاييس.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

ومع اقتراب نهاية النسخة الحالية، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا 2021.

ما هو نتيجة نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل؟

أقيمت المباراة صباح يوم الأحد 11 يوليو 2021 على ملعب ماراكانا في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ونجح منتخب الأرجنتين في حصد اللقب بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كوبا أمريكا 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قنوات beIN Sports Max 5,6.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

أين يقام نهائي كوبا أمريكا 2021؟

سيقام نهائي كوبا أمريكا 2021 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على ملعب ماراكانا التاريخي.

ملعب ماراكانا هو نفسه الذي استقبل نهائي كأس العالم 2014 الذي جمع بين الأرجنتين وألمانيا وفاز به المانشافت بهدف نظيف.

الأرجنتين ضد البرازيل: مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرازيل - الأرجنتين الأحد 11 يوليو 2021،

1 ذو الحجة 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية 1-0 ماراكانا

من هما طرفا نهائي كوبا أمريكا 2021؟

نجح المنتخب البرازيلي في حجز بطاقة الوصول للنهائي، بعد تغلبه على بيرو في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد.

وفي نصف النهائي الآخر، المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في الوصول للنهائي بعد تغلبه على كولومبيا بركلات الترجيح.

ما تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا؟

عدد المباريات فوز الأرجنتين فوز البرازيل التعادل 33 15 10 8

وعلى صعيد المباريات النهائية، لعب المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني مرتين، الأولى كانت في 2004 وحينها فازت البرازيل بركلات الترجيح.

بينما كانت المرة الثانية في 2007 وحينها فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.

ما هي الفرق الفائزة ببطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كوبا أمريكا بـ15 لقبًا، يليه منتخب الأرجنتين بـ14 لقبًا، والبرازيل بتسعة ألقاب آخرها نسخة 2019.