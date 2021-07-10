الأرجنتين ضد البرازيل: مباشر لحظة بلحظة

تابع نقل كامل لحظة بلحظة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الأرجنتين 0 × 0 البرازيل

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

رينان لودي - ماركينيوس - سيلفا - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - إيفرتون

تشكيل الأرجنتين

قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-4-2

مارتينيز

أكونيا، أوتامندي، روميرو، مونتييل

لوسيلسو، باريديس، دي بول، أنخيل دي ماريا

ميسي، لاوتارو

Así formará Argentina 🇦🇷 para buscar el título de la CONMEBOL #CopaAmérica pic.twitter.com/zQLRXwu4qs — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

أما البرازيل فتتسلح بالأرض والجمهور والتاريخ وتفوقها على التانجو في نهائيين سابقين بكوبا أمريكا للفوز بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

يرغب منتخب الأرجنتين في تحقيق البطولة للمرة الأولى منذ 1993 والتي قد تكون فرصة ميسي الأخيرة للتتويج بلقب كوبا أمريكا قبل اعتزاله الدولي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.