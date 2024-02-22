نتيجة غير مفيدة .. التعادل مع نابولي يُهدد برشلونة بكارثة مستقبلية!

تشافي سيرحل وبرشلونة سيُعاين الأضرار

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ربما لا يعتبر التعادل مع نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا نتيجة سيئة لبرشلونة، ولكنه يهدد مستقبل النادي على المدى البعيد.

فرص الفريق الكتالوني في بلوغ دور الثمانية من الأبطال عالية للغاية بعد التعادل 1/1 على ملعب الفريق الإيطالي، حيث يكفي تشافي هيرنانديز ورفاقه الفوز بأي نتيجة على ملعب مونتجويك للصعود.

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ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قامت بتسليط الضوء على تأثير هذه النتيجة على حظوظ الفريق في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، بوجود منافسة شرسة مع فريق إسباني آخر وهو أتلتيكو مدريد.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يعتمد على النقاط في تصنيف الاتحاد الأوروبي في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وسيتم تطبيق هذا الشكل في مونديال 2025 القادم.

برشلونة لديه 56 نقطة مقابل 62 لأتلتيكو مدريد الذي خسر مؤخرًا من إنتر في ذهاب دور الـ16 على ملعب الفريق الإيطالي.

وبما أن كل فوز يمنح نقطتين وصولًا إلى ربع النهائي ونصف النهائي، ونقطة واحدة في حالة التعادل، فهذا يعني أن برشلونة يحتاج إلى معجزة لبلوغ مونديال الأندية.

البداية ستكون مع ضرورة خسارة أتلتيكو مرة أخرى من إنتر على ملعبه، مع فوز برشلونة أمام نابولي بالعودة، والانتصار في مباراة واحدة على الأقل في ربع النهائي والتعادل في الأخرى، والوصول إلى نصف النهائي من أجل الخروج بأي فوز أو تعادل.

وبهذه الطريقة سيضيف برشلونة ست نقاط إجمالًا لرصيده على أقل تقدير، وسيتعادل مع أتلتيكو مدريد في الرصيد، ووفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي فإنه في حالة التعادل بالنقاط، فإن صاحب عدد النقاط الأكبر من هذا الموسم سيذهب إلى كأس العالم، والذي سيكون برشلونة.

ويأتي ذلك للحصول على المركز الإسباني المتبقي من أصل مركزين في المسابقة، حيث يعتبر المركز الآخر محجوزًا لريال مدريد باعتباره بطل أوروبا في عام 2022، وفي حالة حصول برشلونة أو ريال سوسييداد أو أتلتيكو على دوري الأبطال هذا الموسم سيتأهل الفائز منهم إلى المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025.

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