"نتفهم رغبته المنافسة في بطولة بلا متطلبات" .. برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

ماذا قال برشلونة في بيانه الرسمي؟

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي خرج في حوار مع الصحف الإسبانية ليعلن قبوله عرض إنتر ميامي ورفضه العودة إلى برشلونة.

وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى النادي الكتالوني، مؤكدّا خوفه من تكرار ما حدث معه في 2021.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أنّ جوان لابورتا، رئيس النادي، اجتمع مع خورخي ميسي يوم الإثنين الماضي لتقديم عرض رسمي لعودة اللاعب إلى البلوجرانا.

وأوضح البيان أنّ والد ميسي أخبره برغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي.

وأشار البيان إلى أنّ "لابورتا تفهم قرار اللاعب ورغبته في الانضمام إلى دوري بمتطلبات أقل بعيدًا عن الأضواء والضغط الذي عانى منه في السنوات الأخيرة".

واختتم البيان بالتأكيد على الاتفاق مع خورخي ميسي على تجهيز وداعية لائقة للاعب مع الجماهير الذين اعتبروه دائمًا أسطورة لبرشلونة وسيبقى دائمًا معشوقًا بين الكتلان.

جدير بالذكر أنّ ميسي رفض عرض الهلال السعودي والذي وصل إلى 400-500 مليون يورو سنويًا.