تعرف على نتائج قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، التي تقام بنظام جديد للمرة الأولى، عن مواجهات من العيار الثقيل، خصوصًا بين فرق المستوى الأول، وفقًا لتصنيف اليويفا.

وبعد أقل من 24 ساعة من حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، أقيمت اليوم الجمعة، نفس المراسم لكن لسحب قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم وممثلي الأندية المشاركة.

وسيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع عدد كبير من المواجهات القوية في البطولة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة شرسة بين فنربخشة تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو، وفريقه السابق مانشستر يونايتد، فيما وقع روما في مواجهة مباشرة مع توتنهام.

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ووفقًا للنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لمنافسات الأندية القارية، ستشهد النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي، تواجد 36 فريقًا بدلًا من 32 في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الأوروبي.

وتم إلغاء نظام المجموعات والاستعاضة عنه بنظام الدوري الذي يضم 36 فريقًا، حيث يتم تقسيمهم على 4 أوعية (4 مستويات وفقًا لتصنيف اليويفا)، ومن ثم يواجه كل فريق خصمين من كل مستوى، ليخوض 8 مواجهات مختلفة (4 داخل ملعبه و4 خارجه).

وبعد 3 مراحل من التصفيات التمهيدية، تأهل 12 فريقًا لينضموا إلى 24 فريقًا كانوا قد تأهلوا مباشرة إلى مرحلة الدوري ببطاقات مباشرة، وفقًا لتوزيع البطاقات الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الدوريات.

وجاءت نتائج قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025

مباريات المستوى الأول بالدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد: 4 مباريات على ملعبه (رينجرز، باوك، بودو/جلمت، تفينتي أنشخيدة)، و4 مباريات خارج ملعبه (بورتو، فنربخشة، فيكتوريا بلزن، ستيوا بوخارست).

روما: 4 مباريات على ملعبه (آينتراخت فرانكفورت، براجا، دينامو كييف، أتلتيك بيلباو)، و4 مباريات خارج ملعبه: (توتنهام، ألكمار، رويال يونيون، إلفسبورج).

توتنهام: 4 مباريات على ملعبه: (روما، ألكمار، كاراباج أغدام، إلفسبورج)، و4 مباريات خارج ملعبه: (رينجرز، فرينكفارزو، جالطة سراي، هوفنهايم).

مباريات المستوى الثاني بالدوري الأوروبي:

مباريات المستوى الثالث بالدوري الأوروبي:

مباريات المستوى الرابع بالدوري الأوروبي: