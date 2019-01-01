نتائج مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018-2019

كل ما تريد معرفته عن الأهلي في موسم 2018-2019، مواعيد المباريات التحضيرية ومبارياته في الدوري المصري الممتاز، سوق انتقالات الصيف والشتاء

أحمد رضوان | تويتر

انتهى الدوري المصري موسم 2018-19 الذي يمككنا أن نطلق عليه لقب الماراثوني بتتويج الأهلي ببطولته المفضلة للمرة الواحدة والأربعين في تاريخه، وذلك بعد أن عانى كثيرًا في فترات من الموسم الذي كاد أن يكون كارثيًا لولا الحفاظ على لقب الدوري.

كان مشوار المارد الأحمر للقب صعبًا للغياة، حيث ابتعد عن المنافسة في الكثير من الأسابيع وترك الدرع حائرًا بين جاره وغريمه التقليدي الزمالك، وبيراميدز الوافد الجديد القوي جدًا على الكرة المصرية، والذي كان له دورًا في رفع مستوى الدوري المصري بالمحترفين الذين جلبهم من كل بقاع العالم.

بدأت قصة صعود الأهلي نحو اللقب 41 بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز، والذي كان خروجًا مهينًا من شأنه أن ينهي موسم أي فريق في العالم، لكن الشياطين الحمر نهضوا وصبوا تركيزهم على الدوري ونجحوا بالفوز به في النهاية، ليس ذلك وحسب، بل استطاعوا تحقيق انتصارًا على الغريم التقليدي الزمالك في القمة الختامية التي جمعت بينهما في برج العرب.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2018-2019..

جدول مباريات الأهلي التحضيرية للموسم الجديد 2018-2019

المباراة الموعد النتيجة الأهلي - فاركو الثلاثاء 26 يونيو 2018 1-3 الأهلي - الشمس السبت 3 يونيو 2018 1-1 أوليمبيا - الأهلي الجمعة 6 يوليو 2018 1-1 كراسنودار - الأهلي الإثنين 9 يوليو 2018 5-1 الأهلي - نجوم المستقبل الخميس 12 يوليو 2018 0-2 الأهلي - الجونة الخميس 19 يوليو 2018 0-0 الأهلي - النجمة الجمعة 13 أغسطس 2018 0-0 النجمة - الأهلي الأربعاء 5 سبتمبر 2018 4-1

بدأ الأهلي معسكره الإعدادي بكرواتيا يوم الإثنين 2 يوليو 2018، وتقرر إقامة المعسكر هذا العام في كرواتيا.

خاض الشياطين الحمر مباراةً تحضيرية ضد أوليمبيا بطل الدوري والكأس السلوفيني يوم الجمعة 6 يوليو 2018، وانتهت بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لكل فريق، ثم جمعته مباراةً ثانيةً مع كراسنودار صاحب المركز الرابع في الدوري الروسي يوم الإثنين 9 يوليو 2018.

شارك الأهلي هذا الموسم في البطولة العربية 2018-19 ، واستهل مشواره فيها في أغسطس 2018 بمباراة ذهاب الدور الأول ضد النجمة اللبناني، وبالرغم من أن مباريات هذه المسابقة وديةً إلا أنها ستأخذ الطابع الرسمي لأهميتها خصوصاً بعد زيادة قيمة جوائزها المالية.

متى بدأ موسم الأهلي الجديد 2018-2019؟

انطلق الدوري المصري الممتاز يوم 1 أغسطس 2018، وكانت القرعة كانت قد أُجريت يوم الأحد 8 يوليو 2018.. اضغط هنا لتفاصيل أكثر عن القرعة .

بدأ الأهلي موسمه مبكراً لاشتراكه في دوري أبطال أفريقيا ، والذي لُعب دور المجموعات الخاص به في الصيف، مما تسبب في تأجيل الكثير من مباريات الدوري المحلي أثناء الموسم.

سوق انتقالات الأهلي في صيف 2018

أبرم الأهلي 4 صفقات في موسم الانتقالات الصيفية هي: "ساليف كوليبالي، أحمد علاء، مصطفى البدري، عمار حمدي".

الصفقات الجديدة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق ساليف كوليبالي انتقال حر مازيمبي - الكونغو أحمد علاء 10 مليون جنيه الداخلية - مصر مصطفى البدري 3 مليون جنيه أسوان - مصر عمار حمدي 10 مليون جنيه النصر - مصر

رحل 3 لاعبين عن الأهلي بشكل نهائي عن الأهلي في الصيف هم: "عبد الله السعيد، جون أنطوي، حسام غالي".

الراحلون عن الأهلي في صيف 2018:

اللاعب الفريق نوع التعاقد جون أنطوي مصر المقاصة - مصر بيع نهائي مقابل 600 ألف دولار عبد الله السعيد الأهلي - السعودية بيع نهائي مقابل 2.2 مليون دولار حسام غالي اعتزل كرة القدم -

تعاقد الأهلي في سوق انتقالات يناير الماضي مع سبعة لاعبين أبرزهم إعادة رمضان صبحي على سبيل الإعارة، وضم حسين الشحتا بمبلغ ضخم للغاية وكذلك الموهوب محمد محمود الذي عاني في بداياته من لعنة الرباط الصليبي

الصفقات الجديدة للأهلي في شتاء 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق محمد محمود 15 مليون جيه وادي دجلة - مصر جيرالدو 17 مليون جنيه أول أغسطس - أنجولا رمضان صبحي إعارة هادرسفيلد تاون - إنجلترا حسين الشحات 90 مليون جنيه العين - الإمارات حمدي فتحي 30 مليون جنيه إنبي - مصر محمود وحيد 15 مليون جنيه مصر المقاصة - مصر ياسر إبراهيم 20 مليون جنيه سموحة - مصر

رحل عن الأهلي في يناير الماضي حوالي خمسة لاعبين، أغلبهم على سبيل الإعارة إلى فريقي الجونة وسموحة

الراحلون عن الأهلي في شتاء 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد ساليف كوليبالي الشرطة - العراق مجاناً بعد فسخ عقده صبري رحيل الاتحاد - مصر بيع نهائي مقابل 3 مليون جنيه مصري أحمد ياسر ريان الجونة - مصر إعارة أحمد حمدي الجونة - مصر إعارة عمرو بركات سموحة - مصر إعارة

نتائج مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018-2019