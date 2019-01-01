نتائج قرعة كأس أمير قطر 2019 حتى نصف النهائي

الدحيل كان بطل النسخة الماضية من الكأس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى الاتحاد القطري لكرة القدم صباح اليوم الإثنين، قرعة كأس الأمير 2019، من المرحلة الثانية وحتى دور نصف النهائي.

المرحلة الأولى من المسابقة كانت قد لُعبت في 11 من الشهر الجاري، وتأهل منها فريق الشمال بعد تغلبه على مسيمير بنتيجة 2-1.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي..

المرحلة الثانية (20 - 21 إبريل):

الشمال × أم صلال

الوكرة × الخور

المرخية × الخريطيات

معيذر × قطر

المرحلة الثالثة (26 - 27 إبريل):

العربي × الفائز من مواجهة الشمال أمام أم صلال

الغرافة × الفائز من مواجهة الخور أمام الوكرة.

الشحانية × الفائز من المرخية والخريطيات

الأهلي × الفائز من معيذر أمام قطر

المرحلة الرابعة (2 - 3 مايو):

الريان × الفائز من لقاء العربي مع المتأهل من الشمال وأم صلال

السد × الفائز من لقاء الغرافة مع المتأهل من الخور والوكرة

الدحيل × الفائز من لقاء الشحانية مع المتأهل من الخريطيات والمرخية

السيلية × الفائز من لقاء الأهلي مع المتأهل من معذر وقطر

أما نصف النهائي فسيكون لقائه الأول في انتظار الفائز من مواجهة (الريان × الفائز من لقاء العربي مع المتأهل من الشمال وأم صلال) أمام الفائز من (السد × الفائز من لقاء الغرافة مع المتأهل من الخور والوكرة)، بينما يجمع اللقاء الثاني الفائز من مواجهة (الدحيل × الفائز من لقاء الشحانية مع المتأهل من الخريطيات والمرخية) أمام الفائز من (السيلية × الفائز من لقاء الأهلي مع المتأهل من معذر وقطر).

ومن المقرر أن يقام نصف النهائي يومي 11 و12 من مايو المقبل، على أن يقام النهائي في 16 من الشهر نفسه.

يذكر أن الدحيل كان بطل النسخة الماضية من كأس الأمير بالفوز أمام الريان بنتيجة 2-1.