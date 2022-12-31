بعد رونالدو، هل يصل ميسي؟

Shahid

دشن جمهور الهلال على تويتر هاشتاج "نبي ميسي" تعبيرًا عن رغبتهم بتعاقد ناديهم مع النجم الأرجنتيني المتوج مؤخرًا بكأس العالم قطر 2022.

النصر، عدو الهلال اللدود وجاره في الرياض، كان قد أعلن مساء أمس تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

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الهلاليون طالبوا بالرد على تلك الصفقة المدوية ولم يجدوا أي وسيلة للتفوق على منافسهم الأصفر سوى التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان.

الجمهور النصراوي استخدم الهاشتاج للسخرية من الهلال، فيما أشار الناقد الرياضي علي هبة إلى أن ميسي قد يلحق برونالدو في النصر.

وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، كان قد ألمح أمس إلى دعم بقية الأندية للقيام بصفقات كبرى أخرى في دوري روشن السعودي، فيما تحدثت بعض المصادر عن سعي الهلال الجدي للتعاقد مع ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

يُشار إلى أن الدوري السعودي بدأ يستقطب نجومًا ومدربين كبار في السنوات الأخيرة، أبرزهم نونو سانتو ورودي جارسيا وأوديون إيجالو وإيفر بانيجا وآخرهم وأكبرهم بالطبع كان رونالدو بطل يورو 2016 مع البرتغال والمتوج بـ32 لقبًا على صعيد الأندية والمنتخبات.

Shahid