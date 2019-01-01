نبيل درار: سنقدم أداء رائع بكأس أمم إفريقيا

مدافع منتخب المغرب يتعهد بتقديم أداء مميز بكأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نبيل درار، مدافع منتخب المغرب، على أن الأداء الذي ظهر عليه منتخب بلاده خلال المباريات الودية الأخيرة، لا يعكس المستوى الحقيقي لأسود الأطلس.

المنتخب المغربي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

درار قال خلال تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن لأي أحد أن يحكم على أداء المنتخب المغربي الذي سيقدمه في أمم إفريقيا، من خلال مباراتين وديتين، لأنهما كانا اختبارًا للعديد من اللاعبين الجدد".

مدافع المغرب تابع: "أثق كل الثقة بأننا سنكون أفضل في أول مباراة أمام ناميبيا يوم الأحد المقبل، وسنقدم أداء كبير ومستويات رائعة".

من اللاعب الذي سيسجل أول أهداف مصر في كأس الأمم الإفريقية🤔#إفريقيا_مع_جول — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

نبيل درار أردف: "الأجواء داخل منتخب المغرب متميزة، وجميع اللاعبين يتعايشون فيما بينهم منذ سنوات كثيرة، وحان الوقت للحصول على حقها".

واختتم مدافع المغرب تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين على أتم الجاهزية، والأجواء في مصر تحفز جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم".

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، والتي تضم جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا.