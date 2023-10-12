نبيذ ومطاعم .. فيراتي يرد على إنريكي: هذه حياتي والناس تحبني بسببها!

فيراتي يرد على انتقادات لويس إنريكي....

رد ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، والعربي القطري الحالي، على الانتقادات التي وجهها له لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الفرنسي.

وانضم فيراتي، إلى العربي، في سبتمبر الماضي بعد رحلة استمرت 11 عامًا مع باريس سان جيرمان، حقق فيها العديد من البطولات والإنجازات داخل حديقة الأمراء.

وكان إنريكي، في وقت سابق قد انتقد فيراتي، وأخرجه من حساباته أثناء وجوده مع باريس، ليس بسبب قدراته الفنية وإنما بسب أسلوب حياته.

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ومن جانبه رد فيراتي صاحب الـ 30 عامًا، على إنريكي وقال في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هذه هي طريقتي، كرة القدم دائمًا ما كانت مجرد لعبة بالنسبة لي".

وتابع: "لديّ حياة وأشياء استمتع بها، مثل الذهاب إلى أحد المطاعم وشرب كأس من النبيذ، عندما نكون في عطلة من التدريبات، هناك لاعبون يخفون ذلك، ولكني أركز أيضًا في حياتي كما أركز في الملعب، وأعتقد أن الناس يحبوني لذلك، فهم يرون أنني طبيعي".

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وأضاف: "أعلم اللحظات التي يمكنني فيها الخروج مع الأصدقاء، أو الذهاب إلى النادي، لقد قضيت 11 عامًا هنا ومن الطبيعي أن يقابلني الناس أكثر من اللاعبين الآخرين".

وأتم تصريحاته قائلًا: "كنت دائمًا شخصًا محترفًا، وكل من يعرفني يعرف مقدار ما قدمته للنادي، لم أتأخر دقيقة واحدة عن أي جلسة تدريبات طيلة سنواتي في النادي".